বোয়ালখালীতে আগুনে পুড়লো ৬ বসতঘর

প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বোয়ালখালীতে আগুনে পুড়লো ৬ বসতঘর
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের আগুনে পুড়ে গেছে ছয়টি টিনশেড বসতঘর। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত ১টার দিকে পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব গোমদণ্ডী চৌধুরী পাড়ায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

আগুনে চৌধুরী পাড়ার আবদুস সবুরের বাড়ির মো. কাউছার, মো. আব্বাস, আবুল কালাম, আবদুল মাবুদ, আলতাফ হোসেন ও শওকত আরা বেগমের বসতঘর পুড়ে যায়।

বোয়ালখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ অলক চাকমা বলেন, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৪ লাখ টাকা।

