ঝটিকা সফরে কলকাতায় লিওনেল মেসি
সব অপেক্ষায় অবসান ঘটিয়ে ১৪ বছর পর কলকাতায় ঝটিকা সফরে আসলেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিইন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত ৩টা ২৩ মিনিট নাগাদ কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে মেসিকে বহনকারী বিমান।
প্রাইভেট বিমানে আসেন ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসি। এদিন নীল রঙের ট্রাউজারের ওপর নীল ব্লেজারের ভেতরে সাদা রঙের টি-শার্ট পরে তার ভক্তদের সামনে ধরা দেন এই ফুটবল জাদুকর। হাতে একটি কালো রঙের ছোট ব্যাগ। আর মুখে সেই ভুবন ভুলানো হাসি।
কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে ঘেরা বিলাসবহুল সাদা রঙের গাড়িতে করে বিমানবন্দর ভিআইপি গেট দিয়েই বের হতে দেখা যায় ফুটবলের জাদুকরকে। গাড়ির ঠিক পিছনের সিটে বসে বিমানবন্দর ছাড়েন মেসি।
স্বপ্নের ফুটবলারের এক ঝলক দেখা পেতে বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষা করছিল হাজারো ভক্ত। বিমানবন্দর থেকে মেসি বের হওয়া মাত্রই ভক্তদের উপচেপড়া ভিড় দেখা যায়। মেসিকে স্বাগত জানাতেই আগে থেকেই ভিআইপি গেটের সামনে অসংখ্য ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন। সমর্থকদের মেসি-মেসি চিৎকার ও জয়ধ্বনিতে গমগম করছিল বিমানবন্দর চত্বর। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান সল্টলেকের একটি পাঁচ তারকা হোটেলে। সেখানেই রাত্রিযাপন করেন তিনি।
আজ শনিবার সকাল থেকেই ব্যস্ত সূচি মেসির। সকালে সাড়ে দশটা থেকে ১১টা ৩০ পর্যন্ত ভার্চুয়ালি নিজের মুর্তি উন্মোচন কররেন। এরপর যান যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। সেখানে সাক্ষাৎ হয় বলিউড বাদশা শাহরুখ খান, ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে।
সেখানেই সেলিব্রিটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ এবং সংবর্ধনা ও সংক্ষিপ্ত আলাপ পর্ব শেষ করে দুপুরে ফের কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চলে যাবেন। সেখান থেকে হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেবেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি।
মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য ফুটবলের তীর্থস্থান নামে পরিচিত কলকাতা শহরের এসেছেন তিনি। মেসির ভারতের এই সফরের নাম দেওয়া হয়েছে ‘গট ট্যুর অফ ইন্ডিয়া।’
‘গট ট্যুর অফ ইন্ডিয়া’ আয়োজক শতদ্রু দত্ত জানিয়েছেন, মেসি আসছে খুব আনন্দ হচ্ছে, এত বছর পরে তিনি আসছেন কলকাতায়। ফলে কলকাতার ফুটবল ফ্যানেরা সবাই খুবই খুশি।
ডিডি/আইএন/