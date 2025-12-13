  2. জাতীয়

নির্বাচনি এলাকায় সর্বোচ্চ ২০ বিলবোর্ড, লাউড স্পিকারে বিধিনিষেধ

প্রকাশিত: ১১:৫৫ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সংসদীয় আসনের প্রত্যেক ইউনিয়ন বা পৌরসভা বা মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রতি একটি অথবা সমগ্র নির্বাচনি এলাকায় ২০টির অধিক বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া লাউডস্পিকার ও মাইক্রোফোন ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সংসদীয় এলাকায় নির্বাচনি প্রচার সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ইসি জানায়, কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার একক কোনো জনসভায় একইসঙ্গে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন না, তবে সাধারণ প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

