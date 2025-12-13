  2. জাতীয়

‘সাবেক জেলা গভর্নররা প্রেরণার উৎস’

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৩ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
‘সাবেক জেলা গভর্নররা প্রেরণার উৎস’
চট্টগ্রামের একটি হোটেলে সাবেক জেলা গভর্নরদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়

সাবেক জেলা গভর্নররা হলেন মসৃণ ও মানবিক লায়নিজমের গতিপথ নির্ধারণের অন্যতম সারথী। তাদের দেখানো পথে বর্তমানের লায়ন্সদের কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়। একটি আদর্শিক ও মানবিক সমাজ বির্নিমাণে লায়ন্সের যে অগ্রযাত্রা, তাতে সাবেক জেলা গভর্নরদের রেখে যাওয়া সাফল্য আর পরামর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করলে সাফল্য অর্জিত হয়।

এমনটি দাবি করেছেন লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল জেলা ৩১৫-বি৪ এর চলতি সেবাবর্ষের গভর্নর লায়ন মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ অপু পিএমজেএফ।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) চট্টগ্রামের একটি হোটেলে আয়োজিত সাবেক জেলা গভর্নরদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, সাবেক জেলা গভর্নররা লায়ন্স জেলার প্রাণ। তাদের সেবাবর্ষের সময় লায়নিজমের পতাকা বহন করেছেন। সেই পতাকাতলে আমাদের এই লায়ন্স জেলা একটি সুন্দর বছর অতিবাহিত করেছে। তাদের দেখানো পথ ধরেই আমাদের এই লায়ন্স জেলা উত্তরোত্তর সফলতার দেখা পেয়েছে, সামনে আরও এগিয়ে যাবে।

সাবেক জেলা গভর্নর সম্মাননা অনুষ্ঠান কমিটির চেয়ারম্যান লায়ন আমজাদ হোসেন চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্যে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সদ্য সাবেক জেলা গভর্নর লায়ন কোহিনুর কামাল, প্রথম ভাইস জেলা গভর্নর লায়ন কামরুজ্জামান লিটন, দ্বিতীয় ভাইস জেলা গভর্নর লায়ন আবু বক্কর সিদ্দীকি।

সাবেক জেলা গভর্নরদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক জেলা গভর্নর লায়ন এম এ মালেক, লায়ন রুপম কিশোর বড়ুয়া, লায়ন আলহাজ্ব রফিক আহমেদ, লায়ন ডা. শ্রী প্রকাশ বিশ্বাস, লায়ন মো. কবির উদ্দিন ভূঁইয়া, লায়ন এস এম সামসুদ্দিন, লায়ন সিরাজুল হক আনসারী, লায়ন মো. মোস্তাক হোসাইন, লায়ন শাহ আলম বাবুল, লায়ন নাছির উদ্দিন চৌধুরী, লায়ন কামরুন মালেক, লায়ন সুকান্ত ভট্টাচার্য, লায়ন আল সাদাত দোভাষ, লায়ন এমডি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী।

এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেবিনেট সেক্রেটারি লায়ন আবু মোরশেদ, ট্রেজারার লায়ন গাজী মো. শহিদুল্লাহ, অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির সেক্রেটারি লায়ন এ কে এম সালাহউদ্দিন, ট্রেজারার লায়ন এম এ মুছা বাবলু।

এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।