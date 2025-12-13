জুবিন হত্যা মামলা
আড়াই হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিট, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ
ভারতের আসামের জুবিন গার্গের রহস্যমৃত্যু নিয়ে দীর্ঘ তদন্তের পর অবশেষে চার্জশিট জমা দিল আসাম সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) নির্ধারিত সময়ে আদালতে জমা পড়েছে প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিট। এতে চারজনের বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্যামকানু মোহন্ত, জুবিন গার্গের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, ব্যান্ডের ড্রামার শেখর জ্যোতি গোস্বামী এবং গায়িকা অমৃতপ্রভা মোহন্ত। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত চারজনই জুবিনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।
গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে গিয়ে সাঁতার কাটার সময় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় জনপ্রিয় এই শিল্পীর। বিদেশের মাটিতে অসমের ভূমিপুত্রের আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে শুরু থেকেই নানা প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নির্দেশে গত সেপ্টেম্বর মাসে সিট গঠন করে আসাম সরকার।
তদন্তের অংশ হিসেবে গত তিন মাসে প্রায় ৩০০ জনকে জেরা করেন সিট আধিকারিকরা। এমনকি একটি তদন্তকারী দল সিঙ্গাপুরে গিয়ে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে। সেই সব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেই আড়াই হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিট তৈরি করা হয়েছে। চার্জশিটে জুবিনের চাচাতো ভাই ও আসামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা সন্দীপন গার্গের বিরুদ্ধেও অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগের কথা উল্লেখ রয়েছে।
চার্জশিট জমা পড়ার খবরে জুবিন গার্গের সমাধিস্থলে ভিড় জমান ভক্তরা। ফুল ও মোমবাতি হাতে শ্রদ্ধা জানান তারা। এ সময় সাংবাদিকদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন জুবিনের স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া। তিনি বলেন, “আমি ভাবতেই পারছি না, জুবিনের মতো একজন মানুষকেও কেউ নিজের স্বার্থে খুন করতে পারে। ও সারাজীবন অন্যদের জন্যই বেঁচেছে।”
তিনি আরও বলেন, “গত তিন মাস ধরে সিট যে পরিশ্রম করেছে, তার ফলাফল মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে মিলেছে। এখন সবকিছু বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করছে। দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চাই।”
এর আগে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছিলেন, জুবিনের মৃত্যু কোনোভাবেই দুর্ঘটনা নয়। বিদেশে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার চার্জশিট দাখিলের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয় বলেও জানান তিনি।
জুবিন গার্গের মৃত্যু মামলায় মোট পাঁচজন অভিযুক্ত। এর মধ্যে গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রথম গ্রেপ্তার হন ড্রামার শেখর জ্যোতি গোস্বামী। পরে পর্যায়ক্রমে গ্রেপ্তার করা হয় ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, আয়োজক শ্যামকানু মোহন্ত, গায়িকা অমৃতপ্রভা মোহন্ত এবং জুবিনের তুতো ভাইকে। এই মামলায় এরই মধ্যে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে খুনের মামলা রুজু করেছে আসাম পুলিশ।
