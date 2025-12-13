ঢাবি খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জুলাইয়ের স্লোগান নিয়ে প্রশ্ন

ঢাবি খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জুলাইয়ের স্লোগান নিয়ে প্রশ্ন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জুলাই আন্দোলনের একটি আলোচিত স্লোগান থেকে প্রশ্ন এসেছে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) খ ইউনিটের পরীক্ষার বাংলা অংশে ‘বুকের ভেতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর’- এই বাক্যটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়, এটি কোন ধরনের বাক্য।
প্রশ্নটিতে পরীক্ষার্থীদের সামনে চারটি বিকল্প দেওয়া হয়। বিকল্পগুলো হলো ক) সরল বাক্য, খ) যৌগিক বাক্য, গ) জটিল বাক্য ও ঘ) মিশ্র বাক্য
পরীক্ষা শেষে শাহীদুল ইসলাম নামে একজন পরীক্ষার্থী জানান, প্রশ্নটি পাঠ্যসূচিভিত্তিক হলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উদাহরণ নেওয়ায় তা বুঝতে সুবিধা হয়েছে। আহসান নামে আরেক পরীক্ষার্থী বলেন, সাধারণত উদাহরণগুলো সাহিত্য থেকে আসে। এবার বাস্তব সময়ের একটি স্লোগান প্রশ্নে আসায় বিষয়টি আলাদা লেগেছে।
