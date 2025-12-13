  2. ক্যাম্পাস

ঢাবি খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জুলাইয়ের স্লোগান নিয়ে প্রশ্ন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০২:৪৬ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাবি খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জুলাইয়ের স্লোগান নিয়ে প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জুলাই আন্দোলনের একটি আলোচিত স্লোগান থেকে প্রশ্ন এসেছে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) খ ইউনিটের পরীক্ষার বাংলা অংশে ‘বুকের ভেতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর’- এই বাক্যটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়, এটি কোন ধরনের বাক্য।

প্রশ্নটিতে পরীক্ষার্থীদের সামনে চারটি বিকল্প দেওয়া হয়। বিকল্পগুলো হলো ক) সরল বাক্য, খ) যৌগিক বাক্য, গ) জটিল বাক্য ও ঘ) মিশ্র বাক্য

পরীক্ষা শেষে শাহীদুল ইসলাম নামে একজন পরীক্ষার্থী জানান, প্রশ্নটি পাঠ্যসূচিভিত্তিক হলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উদাহরণ নেওয়ায় তা বুঝতে সুবিধা হয়েছে। আহসান নামে আরেক পরীক্ষার্থী বলেন, সাধারণত উদাহরণগুলো সাহিত্য থেকে আসে। এবার বাস্তব সময়ের একটি স্লোগান প্রশ্নে আসায় বিষয়টি আলাদা লেগেছে।

এফএআর/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।