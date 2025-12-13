  2. দেশজুড়ে

ধূমকেতু কবিতার মতোই তারেক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছেন

প্রকাশিত: ১০:০৬ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‌‘ধূমকেতু’ কবিতার মতোই তারেক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছেন পরিবর্তন, বিদ্রোহ ও সংস্কারের পতাকা হাতে নিয়ে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাটের-ধোবাউড়া) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সালমান ওমর রুবেলের ছয় শতাধিক যুবদলের নেতাকর্মী প্রিন্সকে সমর্থন দেন। সেখানে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রিন্স এই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী।

হালুয়াঘাট উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেনের নেতৃত্বে হালুয়াঘাটের ১২ ইউনিয়নের যুবদল নেতাকর্মী প্রিন্সকে সমর্থন দেন।

উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সভাপতি আরফান আলীর সভাপতিত্বে ও যুবদল নেতা আক্তার হোসেনের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আমজাদ আলী, পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান স্বাধীন, স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

