গুলিস্তানে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে এনজিওকর্মী, খোয়ালেন টাকা ও মোবাইল

গুলিস্তানে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে এনজিওকর্মী, খোয়ালেন টাকা ও মোবাইল
রাজধানীর পল্টন থানার গুলিস্তান শহীদ আহাদ পুলিশ বক্সের সামনে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে মো. আমজাদ (২৯) নামের এক এনজিওকর্মী নগদ টাকা ও মোবাইল খুইয়েছেন।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। এরপর পাকস্থলী ওয়াশ দিয়ে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি দেওয়া হয়।
আমজাদের ভগ্নিপতি সোহেল বলেন, আমার শ্যালক নোয়াখালীতে একটি এনজিওর মাঠকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত মাসে লালমনিরহাটে বদলি হয়েছে। ঢাকায় কাজের জন্য সে আমাদের বাসায় এসেছিল। আজ ব্যাংকের কাজে গুলিস্তান গেলে অজ্ঞানপার্টির সদস্যরা নেশাজাতীয় কিছু খাওয়ায়। এরপর মোবাইল ও নগদ টাকা নিয়ে যায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, আমজাদের পাকস্থলী ওয়াশ করে মেডিসিন বিভাগে ৬০১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি সুস্থ হলে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।
জানা গেছে, আমজাদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায়। বাবার নাম শাহাবুউদ্দিন গাওচি। বর্তমানে লালমনিরহাটে একটি এনজিওর মাঠকর্মী হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।
কাজী আল-আমিন/বিএ