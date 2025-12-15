শাহবাগ ব্লকেড
আলু, পেঁয়াজের ঝুড়ি হাতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগের আহ্বান
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে ব্যর্থতা এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচি চলছে। এ সময় আন্দোলনকারীরা বলছেন, তারা আলু,পেঁয়াজের ঝুড়ি হাতে তুলে দিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করাতে চান।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটায় জাতীয় ছাত্রশক্তি আয়োজিত শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন আন্দোলনকারীরা।
এ সময় আন্দোলনকারীদের ‘হাদি ভাই গুলি খায়, কষ্ট পায় হাজার ভাই’, ‘হাদি ভাই হাসপাতালে, খুনি কেমনে বাইরে ঘোরে’,‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’সহ নানা স্লোগান দিতে দেখা যায়।
ব্লকেড কর্মসূচি চলাকালীন এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী রাসেল হোসেন বলেন, আমরা এখানে ঝুড়ি ভর্তি আলু, পেঁয়াজ, ফুলকপি নিয়ে বসেছি। এই ঝুড়ি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার হাতে তুলে দিয়ে তার পদত্যাগ করানো হবে। একজন জুলাই বিপ্লবী যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছেন, তখন এই অপদার্থ উপদেষ্টা আলু, পেঁয়াজের দাম নিয়ে পড়ে আছেন। তাই আলু, পেঁয়াজ হাতে নিয়েই তার পদত্যাগ শ্রেয়।
তিনি বলেন, আমরা স্পষ্টভাবে বলছি- নো মোর মিনস নো মোর। তাকে আমরা চাই না। তাকে গদি ছাড়তেই হবে। তিনি গদি না ছাড়া পর্যন্ত আমরা এই অবরোধ চালিয়ে যাবো।
