মেসির সঙ্গে ছবি নিয়ে শুভশ্রীকে ট্রল, থানায় গেলেন রাজ

মেসির সঙ্গে ছবি নিয়ে শুভশ্রীকে ট্রল, থানায় গেলেন রাজ
আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির সঙ্গে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন কলকাতার নায়িকা শুভশ্রী গাঙ্গুলী। সেই ছবির পোস্ট ঘিরে শুরু হয় ব্যাপক কটাক্ষ ও ট্রলিং। এই পরিস্থিতিতে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিনেত্রীর স্বামী পরিচালক রাজ চক্রবর্তী।
শনিবার যুবভারতীতে মেসি ম্যাজিক দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার দর্শক। কিন্তু মাঠের ভিড়ে অনেকেই মেসিকে ভালোভাবে দেখতে পাননি। এসময় মেসির সঙ্গে ছবি তুলে সেই মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন শুভশ্রী। মুহূর্তের মধ্যে ছবিটি ভাইরাল হয়ে যায়।
আরও পড়ুন
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে সিনেমায় নিয়ে আসছেন ভিন ডিজেল
জিতকে নিমন্ত্রণ না করায় বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন দেব
কিছুক্ষণ পরই শুরু হয় কটাক্ষের ঝড়। অনেকে অভিযোগ করেন, এত টাকা খরচ করেও তারা মেসির কাছে পৌঁছাতে পারেননি। অথচ শুভশ্রী নায়িকা বলেই বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন।
রাজ চক্রবর্তী জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুভশ্রীকে নিয়ে চলা কটাক্ষ এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ রীতিমতো অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ‘একজন মানুষকে তার পেশা, লিঙ্গ বা পরিবারের কারণে সমালোচনা করা উচিত নয়। শুভশ্রী মা, স্ত্রী, অভিনেত্রী, বন্ধু বা মেসি ফ্যান; সব পরিচয়ে একজন মানুষ। তাকে নিয়ে যা হচ্ছে তা বাড়াবাড়ি।’
এছাড়া রাজ অভিযোগ করেন, ‘শারীরিক গঠন, পরিবার, সন্তান নিয়ে নোংরা মন্তব্য ও কুৎসা করা হচ্ছে। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়। এতে রাজনৈতিক প্রভাবও আছে।’
তবে তিনি স্পষ্ট করেন, যুবভারতীতে ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খলা ফুটবলপ্রেমীদের অসম্মানজনক ছিল। এই কারণে কটাক্ষ থামানোর জন্য তিনি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে দোষীদের শাস্তি চেয়ে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন।
এলআইএ