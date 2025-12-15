‘ফেলানী অ্যাভিনিউ’ নামফলক উন্মোচন ১৬ ডিসেম্বর
রাজধানীর গুলশান-২ গোলচত্বর থেকে প্রগতি সরণি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়কের নতুন নামকরণ করা হয়েছে ‘ফেলানী অ্যাভিনিউ’। সীমান্তে নিহত কিশোরী ফেলানী খাতুনের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে। আগামীকাল (১৬ ডিসেম্বর) এটির নাম ফলক উন্মোচন করা হবে।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) জনসংযোগ কর্মকর্তা জোবায়ের হোসেন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। বিকাল ৪টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে।
এমএমএ/এসএনআর/এএসএম