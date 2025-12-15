জুলাই অভ্যুত্থান রক্ষায় আবার জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবো: সাইফুল হক

জুলাই অভ্যুত্থান রক্ষায় আবার জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবো: সাইফুল হক
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, ‘দেশের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও জুলাই অভ্যুত্থানকে রক্ষা করার প্রশ্নে ঘাতকদের বিরুদ্ধে ও জুলুমের বিরুদ্ধে আবার আমাদের জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবো। এই ঐক্য যত জোরদার হবে, খুনিরা তত বেশি পশ্চাৎপদ অপসারণ করবে।’
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে এ সমাবেশ হয়।
সাইফুল হক দাবি জানান, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে ব্যর্থতা স্বীকার করে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। তিনি বলেন, হাদির ওপর খুবই ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয়।
এ হামলাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সমালোচনা করে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘ওই চেয়ারে থেকে এরকম দায়িত্বহীন কথা বলা যায় না। অতিবিলম্বে এই বক্তব্য আপনি প্রত্যাহার করেন। সরকারকে বলতে চাই, আপনারা যে পথে হাঁটছেন এটা খুবই আত্মঘাতী পথ।’
সাইফুল হক আরও বলেন, ‘আমার জুলাই ফ্রন্টলাইনার, রাজনৈতিক দল, অভ্যুত্থানের অংশীজন- কেউ আজকে হামলাকারীদের নিশানার বাইরে নয়। সুতরাং আজকে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, তা নানা প্রশ্ন, বিতর্ক, আলোচনা ও পার্থক্যের পরও থাকতে হবে।‘
এমএইচএ/একিউএফ/এমএস