মাসুদ সাঈদী
আমরা স্বাধীনতার চেতনাকে শুধু কথায় নয়, অন্তরে ধারণ করি
পিরোজপুর-১ (সদর, ইন্দুরকানী ও নাজিরপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ সাঈদী বলেছেন, আমরা স্বাধীনতার চেতনাকে শুধু কথায় নয়, অন্তরে ধারণ করি।
তিনি বলেন, প্রকৃত দেশপ্রেম মানে সততা, ন্যায় ও জবাবদিহিতা। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের কোনো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে দেশের কোনো থানায় দুর্নীতি, চাঁদাবাজি কিংবা টেন্ডারবাজির মামলা নেই। এটাই প্রমাণ করে প্রকৃত স্বাধীনতার চেতনা কী এবং প্রকৃত দেশপ্রেম কাকে বলে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয় র্যালি শেষে পিরোজপুর টাউন ক্লাব রোডে সংক্ষিপ্ত এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মাসুদ সাঈদী।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ তোফাজ্জল হোসাইন ফরিদ, পিরোজপুর-১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাসুদ সাঈদী, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ জহিরুল হক, সহকারী সেক্রেটারি শেখ আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।
