বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় যুদ্ধাহতদের পারস্পরিক সফর

প্রকাশিত: ১০:১৬ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ও ভারত সফর করেছেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ১৯৭১ সালের যৌথ আত্মত্যাগকে স্মরণ করে বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে শুরু হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহতদের পারস্পরিক সফর।

এ উপলক্ষে বাংলাদেশে বিজয় দিবস উদযাপনে অংশ নিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর আটজন যুদ্ধাহত ও দুজন কর্মকর্তা ঢাকায় এসেছেন।

একই সময়ে বিজয় দিবস উদযাপনে অংশ নিতে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দুজন কর্মকর্তা ১৪ ডিসেম্বর কলকাতায় পৌঁছেছেন।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) রাতে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ভারতীয় হাইকমিশন জানায়, এই সফরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর যুদ্ধাহত ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে এসব ভারতীয় কর্মকর্তা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন। একইভাবে, ঢাকায় অবস্থানরত ভারতীয় প্রতিনিধিদলও বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানানো হয়।

ভারতীয় হাইকমিশন জানায়, এই পারস্পরিক সফরসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতের যুদ্ধাহতদের জন্য দুই দেশের মধ্যকার অনন্য বন্ধুত্ব উদযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে।

পাশাপাশি, এটি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে নতুন করে জাগ্রত করে যে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য দখলদারিত্ব, নিপীড়ন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ আত্মত্যাগের প্রতীক।

