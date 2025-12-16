চট্টগ্রামে বিজয় দিবস উদযাপন

চট্টগ্রামে বিজয় দিবস উদযাপন
বিজয় দিবসে দেশমাতৃকার টানে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন চট্টগ্রামের সর্বস্তরের মানুষ। ভোরের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নগরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে জমে ওঠে শ্রদ্ধা ও আবেগের মিলনমেলা।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সূর্যোদয়ের সময় ৩১ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।
এরপর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজ, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশ এবং জেলা পুলিশ সুপার মো. নাজির আহমেদ খান শ্রদ্ধা জানান।
পরে স্মৃতিস্তম্ভ সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে সেখানে ভিড় করেন নানা বয়সী মানুষ। কেউ ফুল হাতে, কেউ ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে, আবার কারও হাতে ছিল লাল সবুজের জাতীয় পতাকা। শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষের পদচারণায় স্মৃতিস্তম্ভ এলাকা পরিণত হয় এক আবেগঘন মিলনস্থলে।
এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরাও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশ গড়ার অঙ্গীকার।
