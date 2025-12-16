বিজয় দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উৎসবমুখর পরিবেশ

বিজয় দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উৎসবমুখর পরিবেশ
মহান বিজয় দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হাজির হয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অসংখ্য মানুষ। সকাল থেকেই শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ছোট-বড় নানা বয়সী মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়ছে সেখানে। শহীদ মিনারে শিশু, কিশোর, তরুণ থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ—সবার মাঝেই বিজয়ের আনন্দ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ বিরাজ করছে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এমন চিত্র দেখা যায়।
শহীদ মিনারে আসা দর্শনার্থীদের অনেকের হাতে শোভা পাচ্ছে লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা। কেউ পতাকা উড়িয়ে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করছেন, কেউ আবার পতাকা হাতে নিয়ে স্মৃতির ছবি তুলছেন। শিশুদের হাতে ছোট ছোট জাতীয় পতাকা আর মুখভরা হাসি যেন বিজয় দিবসের উৎসব আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। অনেক শিশুকে দেখা গেছে লাল-সবুজের রঙে রাঙানো পোশাকে, যাদের সঙ্গে এসেছেন বাবা-মা কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যরা।
শহীদ মিনারে আগত অনেকের কপালে বিজয় দিবসের ব্যাজ, বুকের বাম পাশে লাল-সবুজের রিবন কিংবা ‘১৬ ডিসেম্বর’ লেখা স্টিকার শোভা পাচ্ছে। কেউ কেউ মাথায় বেঁধেছেন জাতীয় পতাকার ব্যান্ডানা।
ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা বলছেন, বিজয় দিবস উদযাপন করতে পরিবার-পরিজন নিয়ে তারা ঘুরতে বেরিয়েছেন। লিমা আক্তার নামে একজন বলেন, বিজয় দিবস ছুটির দিন। মহান বিজয় দিবস আমাদের আনন্দের দিন। বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছি, ওরা খুব খুশি।
প্রিন্স আদনান নামের আরেক দর্শনার্থী বলেন, বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন আমরা বিজয় লাভ করেছিলাম। আজকের আনন্দের দিন ভালোভাবে কাটাতে বাইরে ঘুরতে বেরিয়েছি।
বিজয় দিবস উপলক্ষে মৌসুমি পতাকা বিক্রেতাদেরও দেখা মিলেছে। দিনটি ঘিরে তাদের বিক্রি ভালো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। বড় পতাকা ১০০ টাকা, ছোট পতাকা ৫০ টাকা, হাতে রাখা পতাকা ১০ টাকা এবং বিজয় দিবসের স্টিকারযুক্ত মাথার ব্যান্ড ১০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
সুমন নামের এক পতাকা বিক্রেতা বলেন, তিনদিন ধরে এসব সামগ্রী বিক্রি করছি। বিক্রি ভালো হচ্ছে। সকাল থেকে শহীদ মিনারে আছি, আশা করছি ভালো বিক্রি করতে পারবো।
এনএস/ইএ/এএসএম