তারেক রহমানের কাছে ‘জুলাই যোদ্ধা আন্দোলনে’র ৫ দাবি
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে ৫ দফা দাবি তুলে ধরেছে ২৪ জুলাই যোদ্ধা আন্দোলন (কেন্দ্রীয় কমিটি) নামে একটি সংগঠন। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন।
সংগঠনটির নেতারা জানান, তাদের দাবি বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে, বিশেষ করে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে এ আয়োজন করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের আহ্বায়ক মো. রেজাউল কবির রেজা ৫ দফা দাবি উপস্থাপন করেন।
দাবিগুলো হলো:
১. জুলাই যোদ্ধাদের জন্য পৃথক পুনর্বাসন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঘোষণা।
২. সব জুলাই যোদ্ধাদের জন্য বিশেষায়িত আইনি সহায়তা কমিটি গঠন।
৩. আহত জুলাই যোদ্ধাদের জন্য মেডিকেল সাপোর্ট ও চিকিৎসা টিম গঠন।
৪. জুলাই যোদ্ধাদের রাজনৈতিক ও সংগঠনগত স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ।
৫.আহত জুলাই যোদ্ধাদের যথাযথ মূল্যায়ন দলীয়ভাবে নিশ্চিত করা।
আরএএস/এনএইচআর