তুষি এবার সাদুর বউ, ‘রইদ’ যাচ্ছে নেদারল্যান্ডস
নতুন সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দিলেন মেজবাউর রহমান সুমন। নির্মাণ শেষে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিতে প্রস্তুত তার দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘রইদ’। আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবমুক্ত করা হলো ট্রেলার।
আজ (১৬ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার ছিল ‘রইদ’ ছবির ট্রেলার মুক্তি ও উৎসবযাত্রার ঘোষণা। সন্ধ্যায় রাজধানীর বেইলি রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে ছবির নেপথ্য ভাবনা ও দর্শন নিয়ে কথা বলেন পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমন।
সুমন বলেন, ‘সাদু, তার পাগল স্ত্রী এবং তাদের বাড়ির পাশের তালগাছকে ঘিরে আবর্তিত এই গল্পে আমরা আদতে আদম ও হাওয়ার আদিম আখ্যানকেই খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমরা সেই হাজার বছরের পুরনো আখ্যানকে বর্তমানে পুনর্নির্মাণ করেছি। তবে সময়ের বর্তমানে নয়, বরং অনুভূতির বর্তমানে। এই ছবির প্রতিটি স্তরে জড়িয়ে আছে চিত্রকর এস এম সুলতানের দেখানো গ্রামবাংলার আবহ।’
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নেদারল্যান্ডসের ‘ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যাম’-এর ৫৫তম আসরের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগ ‘টাইগার কম্পিটিশন’-এ অফিশিয়ালি নির্বাচিত হয়েছে ‘রইদ’। বাংলাদেশের কোনো পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের এই বিভাগে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। ক্রিস্টোফার নোলান ও বং জুন-হোর মতো বিশ্বখ্যাত নির্মাতারা তাদের ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের সিনেমা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই উৎসবে।
রইদ প্রযোজনা করেছে ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বঙ্গ, সহপ্রযোজক ফেসকার্ড প্রোডাকশন। অনুষ্ঠানে প্রযোজক মুশফিকুর রহমান বলেন, ‘চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় যে স্বল্প সংখ্যক নির্মাতা আমাদের আশার আলো দেখিয়েছেন, মেজবাউর রহমান সুমন তাদের অন্যতম। রইদের প্রযোজক হিসেবে বঙ্গ আনন্দিত ও গর্বিত। “হাওয়া”র পর “রইদ”, এক দারুণ ব্যাপার। আমাদের সিনেমা হল তথা সিনেমার যে বিপর্যস্থ অবস্থা, তা কাটিয়ে উঠতে হলে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোর এ ধরণের প্রযোজনায় এগিয়ে আসতে হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি “রইদ” শুধু দেশের নয়, বিশ্বজুড়ে অগণিত দর্শকদেরও মন জয় করবে।’
নাজিফা তুষি ও মোস্তাফিজুর নূর ইমরানকে দেখা যাবে রইদের কেন্দ্রীয় চরিত্রে। ছবি: সংগৃহীত
ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, নাজিফা তুষি, গাজী রাকায়েত, আহসাবুল ইয়ামিন রিয়াদ প্রমুখ। আজকের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন রইদের শিল্পী ও কলাকুশলীদের অনেকে। ছিল বাউল গানের আসরও।
যৌথভাবে রইদের গল্প লিখেছেন মেজবাউর রহমান সুমন ও সেলিনা বানু মনি। সেটিকে চিত্রনাট্যে রূপ দিয়েছেন মেজবাউর রহমান সুমন, জাহিন ফারুক আমিন, সিদ্দিক আহমেদ এবং সুকর্ণ শাহেদ ধীমান। আগামী বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘রইদ’।
দীর্ঘদিন ধরে টিভিনাটক বানিয়ে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন সুমন। তার প্রথম সিনেমা ‘হাওয়া’ পেয়েছিল অভাবনীয় সাফল্য। দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘রইদ’ নিয়েও আশাবাদী এই নির্মাতা।
আরএমডি