প্রধান উপদেষ্টা
ইতালিতে গেলে গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে, কিচেন স্টাফরা সবাই বাংলাদেশি
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ইতালিতে যখন যাই গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে। সেখানে যত বড় রেস্টুরেন্টে যান, যত পস রেস্টুরেন্টে যান, যেখানে দেশের সর্বোচ্চ লোকজন খাবার খেতে আসে, যেখানে লাঞ্চ-ডিনার পার্টি হয়, কিচেন স্টাফরা সবাই বাংলাদেশি।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অভিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, রোমে হেন রেস্টুরেন্ট নাই, যেখানে কিচেন স্টাফ বাংলাদেশি না। মালিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, আমাদের খেতে নিয়ে যান; বলেন, তোমাদের লোকগুলো এসেছে বলে ব্যবসায় টিকে আছি, না হলে আমার এ ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হতো।
অধ্যাপক ইউনূস বলেন, মস্কোর সবচেয়ে বড় ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টের কিচেনের স্টাফ সবাই বাংলাদেশি। খাবারের জন্য বিখ্যাত ফ্রান্সের রেস্টুরেন্টের কিচেনেও ফ্রেঞ্চ খাবার তৈরির জন্য বাংলাদেশের স্টাফ রয়েছেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশি সেফ ইজ দ্য বেস্ট ইন প্রিপারিং দেয়ার ফুড।
এমইউ/ইএ