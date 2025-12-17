  2. বিনোদন

জন্মদিনে যে বার্তা দিলেন শাবনূর

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫০ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
শাবনূর। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকাই সিনেমার এক সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা শাবনূরের আজ (১৭ ডিসেম্বর) জন্মদিন। জন্মদিনের প্রথম প্রহর থেকে তার অনুরাগীরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। বিশেষ এই দিনে ভক্তদের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছায় আপ্লুত অভিনেত্রী।

জন্মদিন উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন শাবনূর। সেখানে তিনি জানান, দিনটি তার কাছে সত্যিই ভীষণ স্পেশাল। জন্মদিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ফোন ও মেসেজে যে অগাধ ভালোবাসা ও অসংখ্য শুভেচ্ছা পাচ্ছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

স্ট্যাটাসে শাবনূর আরও লেখেন, একজন অভিনেত্রী হিসেবে তার অগণিত ভক্ত-শ্রোতা, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের এই ভালোবাসাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ও অনুপ্রেরণা। সবার দোয়া ও ভালোবাসা তাকে আরও দায়িত্বশীল করে তোলে এবং ভালো কাজ করার শক্তি জোগায় বলেও জানান তিনি।

শেষে ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শাবনূর বলেন, সবাইকে পাশে পাওয়াটা তার জন্য আশীর্বাদ। হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানিয়ে তিনি সবার দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।

দেশীয় চলচ্চিত্রের সফল নায়িকাদের মধ্যে শাবনূর অন্যতম। নজরকাড়া চেহারা, মায়াবী হাসি, মধুমাখা চাহনি এবং অনবদ্য অভিনয় দিয়ে তিনি দ্রুত চলচ্চিত্রে অঙ্গনে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।

শাবনূর নিজের অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে তার প্রতিযোগী কেবল তিনি নিজেই। তার ক্যারিয়ারের এমন একটি অধ্যায় পার করেছেন যে, শাবনূরের সিনেমা মানেই সুপারহিট। শাবনূর মানেই দর্শকের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে।

শাবনূরের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে দর্শকরা তাকে ঢাকাই সিনেমার ‘রানি’ বলে সম্বোধন করেন। বর্তমানে সিনেমা থেকে দূরে থাকলেও বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করলে শাবনূরের কথা উচ্চারিত হবে।

ঢাকাই সিনেমায় একজন সফল নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শাবনূর। সবার প্রিয় এ নায়িকা ১৯৭৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর যশোর জেলার শার্শা উপজেলার নাভারণে জন্মগ্রহণ করেন শাবনূর। তার পর্দার আসল নাম নূপুর। প্রথম চলচ্চিত্র কিংবদন্তি পরিচালক এহতেশামের ‘চাঁদনী রাতে’। ১৯৯৩ সালের ১৫ অক্টোবর ‘চাঁদনী রাতে’ মুক্তি পায়। সাব্বিরের বিপরীতে অভিনীত চলচ্চিত্রটি ব্যবসায়িকভাবে ব্যর্থ হয়। তবে শাবনূরের মুগ্ধতার ইতিহাস শুরু হয় ১৯৯৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত জহিরুল হক পরিচালিত ‘তুমি আমার’ সিনেমা দিয়ে।

অমর নায়ক সালমান শাহর সঙ্গে জুটি বেঁধে শাবনূর ১৪টি সিনেমা করেন। তার সবগুলোই রেকর্ড সংখ্যকভাবে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে।

সামলমান শাহ-শাবনূর বাংলাদেশের সিনেমায় সফল জুটিগুলোর অন্যতম। বলা হয়ে থাকে সালমান-শাবনূর জুটি ইন্ডাস্ট্রির মিথ। পরবর্তীতে এদের আদর্শ মেনেই এখানে নায়ক-নায়িকার জুটি গড়ে উঠেছে।

তবে সালমানের যুগে ওমর সানী, অমিত হাসান, আমিন খান, বাপ্পারাজদের সঙ্গেও অভিনয় করে সফলতা পান শাবনূর। সালমান শাহ মৃত্যুর পর রিয়াজ, শাকিব খান ও ফেরদৌসসহ অনেক নায়কের সঙ্গেই অভিনয় করে সফল হন শাবনূর। তবে রিয়াজের সঙ্গে প্রায় অর্ধশত চলচ্চিত্রে জুটি বাঁধেন তিনি। সবগুলো সিনেমাই ছিল ব্যবসায়িকভাবে সফল এবং আলোচিত।

শাবনূর ব্যক্তি জীবনে ২০১১ সালের ৬ ডিসেম্বর ব্যবসায়ী অনিক মাহমুদের সঙ্গে শাবনূরের আংটি বদল হয় এবং ২০১২ সালের ২৮ ডিসেম্বর তাকে বিয়ে করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস শুরু করেন ও নাগরিকত্ব লাভ করেন।

