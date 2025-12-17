প্রার্থীদের অস্ত্র নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়নি

প্রার্থীদের অস্ত্র নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়নি
প্রার্থীদের অস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুরে নির্বাচন কমিশন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সচিব।
নির্বাচনে প্রার্থীদের নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার ঘোষণায় ইসি সচিবকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের অস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো আলোচনা হয়নি। তবে প্রয়োজনে আচরণবিধি সংশোধন করার কথাও বলেন ইসি সচিব।
ইসি সচিব বলেন, এবার প্রার্থীদের নিরাপত্তা ইস্যুটা খুব জোর আলোচনায় এসেছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা প্রার্থীদের অস্ত্র দেওয়ার কথা বলেছেন। নিরাপত্তার সব ক্ষেত্রে একটা গ্রহণযোগ্য কথা। আমরা সবাই নিশ্চয়ই একমত যে নিরাপত্তার বিষয়টা প্রাধান্য পাক। দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে এর সঙ্গে আচরণবিধির আপাতত কোনো বিরোধে দেখছি না। যদি মনে করা হয় তবে আচরণবিধি সংশোধন করা হবে।
