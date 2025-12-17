  2. জাতীয়

বিদেশগমন প্রক্রিয়া শতভাগ ডিজিটাল করেছে সরকার: আসিফ নজরুল

প্রকাশিত: ০৫:২৪ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, বিদেশগমন প্রক্রিয়া শতভাগ ডিজিটাল করেছে সরকার। এর ফলে বিদেশগমনেচ্ছুদের সঙ্গে দুর্নীতি, হয়রানি ও ভোগান্তি কমেছে।

অভিবাসী দিবস উপলক্ষে বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা বলেন, ‌‘মেশিনের পেছনে মানুষ থাকে এবং সেই মানুষদের দায়িত্বশীলভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। যাদের শ্রমঘামে দেশ টিকে আছে, তাদের প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা থাকলে সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত।’

ড. আসিফ নজরুল বলেন, অতীতে প্রবাসী অ্যাপসের মাধ্যমে শত শত হাজার হাজার কোটি টাকা প্রবাসীদের কাছ থেকে আদায় হওয়ার কথা শুনতাম। এ দূণীতিরোধে সম্পুর্ন ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্লাটফর্ম চালু করা হয়েছে। সমস্ত বিদেশ গমন প্রক্রিয়া শতভাগ ডিজিটালাইজড করা হয়েছে বলে জানান।

