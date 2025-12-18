  2. জাতীয়

তুরাগ নদী থেকে অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২১ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানী সংলগ্ন তুরাগ নদী থেকে অজ্ঞাত (৩৫) যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তুরাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. মোহাম্মদ জামিল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে তুরাগ নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় এক যুবককে দেখতে পাই। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, নিহত যুবকের নামপরিচয় এখনও জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তার নামপরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

