মশা নিধনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালানো হবে: চসিক মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৪ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরীর ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে মশক নিধন ক্রাশ প্রোগ্রাম উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়াসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে চট্টগ্রাম নগরজুড়ে বিশেষ মশক নিধন ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক)। এ কার্যক্রমের আওতায় নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে ধারাবাহিকভাবে মশক নিধন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম সিটির ১৭ নম্বর পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডে আয়োজিত মশক নিধন ক্রাশ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এসব কথা বলেন।

ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, নগরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রতিটি ওয়ার্ডে বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হবে।

চসিক মেয়র বলেন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ডভিত্তিক মশক নিধন কার্যক্রম মনিটরিং করতে। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে শুধু সিটি করপোরেশনের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, নাগরিকদের সচেতনতা ও সম্মিলিত অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

তিনি নগরবাসীকে নিজ নিজ বাসাবাড়ির ছাদ, ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, ড্রাম, পানির ট্যাংক, ফ্রিজের ট্রে ও আশপাশের খোলা জায়গায় তিন দিনের বেশি পানি জমে থাকতে না দেওয়ার আহ্বান জানান।

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সংশ্লিষ্ট জোন কর্মকর্তা জাহেদুল্লাহ রাশেদ, আবু তাহেরসহ মশক নিয়ন্ত্রণ শাখার সুপারভাইজার ও কর্মচারীরা।

