সারজিস আলম
মানুষের আকাঙ্ক্ষা না বুঝলে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন থাকার অধিকার নেই
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন যদি বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া ও জনগণের স্পিরিট ভারতের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারে, তাহলে সেই কমিশনের কর্মকর্তা ও তাদের ভবন এ দেশে থাকার কোনো অধিকার নেই।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে আয়োজিত সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।
সারজিস বলেন, ভারত যদি মনে করে বাংলাদেশের গণহত্যার নির্দেশদাতা ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কখনো সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে, তবে তা ভুল ধারণা। এ দেশে হাদিরা বেঁচে থাকতে সে সম্পর্ক কখনই স্বাভাবিক হবে না।
তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই শকুনেরা আবার বাংলাদেশের মানচিত্র, স্বাধীনতা ও বিপ্লবীদের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করছে। তারা মনে করছে, এক ওসমান হাদির ওপর হামলা চালিয়ে রক্ত ঝরিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আবার কুক্ষিগত করা যাবে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ও প্রত্যেক বিপ্লবীই একেকজন ওসমান হাদি।
হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে সারজিস বলেন, আবু সাঈদের বুকে গুলি চালিয়ে তাকে দমনের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু এক আবু সাঈদ পরে লাখো আবু সাঈদে পরিণত হয়েছে।
