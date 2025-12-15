  2. জাতীয়

সারজিস আলম

মানুষের আকাঙ্ক্ষা না বুঝলে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন থাকার অধিকার নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে বক্তব্য দেএনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। ছবি: জাগো নিউজ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন যদি বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া ও জনগণের স্পিরিট ভারতের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারে, তাহলে সেই কমিশনের কর্মকর্তা ও তাদের ভবন এ দেশে থাকার কোনো অধিকার নেই।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে আয়োজিত সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।

সারজিস বলেন, ভারত যদি মনে করে বাংলাদেশের গণহত্যার নির্দেশদাতা ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কখনো সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে, তবে তা ভুল ধারণা। এ দেশে হাদিরা বেঁচে থাকতে সে সম্পর্ক কখনই স্বাভাবিক হবে না।

তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই শকুনেরা আবার বাংলাদেশের মানচিত্র, স্বাধীনতা ও বিপ্লবীদের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করছে। তারা মনে করছে, এক ওসমান হাদির ওপর হামলা চালিয়ে রক্ত ঝরিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আবার কুক্ষিগত করা যাবে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ও প্রত্যেক বিপ্লবীই একেকজন ওসমান হাদি।

হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে সারজিস বলেন, আবু সাঈদের বুকে গুলি চালিয়ে তাকে দমনের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু এক আবু সাঈদ পরে লাখো আবু সাঈদে পরিণত হয়েছে।

