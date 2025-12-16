অনুমোদনহীন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি, ১২ লাখ টাকা জরিমানা
চট্টগ্রাম নগরীতে অনুমোদনবিহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি ও বিপণনের দায়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে র্যাব।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সদরঘাট থানার কদমতলী এলাকায় অবস্থিত ‘ওয়ান প্লাস’ নামের ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান।
র্যাব সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কদমতলী এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি কোনো ধরনের অনুমোদন ছাড়াই ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি করে আসছিল। এ সময় অনুমোদনবিহীন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসান বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এমআরএএইচ/এমএমকে