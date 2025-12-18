  2. জাতীয়

ভোটে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও বিদেশি সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ ইসির

প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচন কমিশন (ইসি)/ফাইল ছবি

আসন্ন গণভোট এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থা ও বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে গণভোট ও ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইসি একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নির্বাচনের সব কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

ইসি জানায়, যারা এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আগ্রহী তাদের আগামী ১৭ জানুয়ারির মধ্যে আবেদন করতে হবে। আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং বিদেশি সংবাদমাধ্যম নীতিমালা ২০২৫-এর নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় আবেদন ফরম কমিশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন বা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য ইসি সচিবালয়ের জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তি বা সংস্থা তাকে ইমেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে সরাসরি খুঁজে পাবেন।

স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপস্থিতি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

