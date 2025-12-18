দূতাবাসগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে কূটনীতিকদের আশ্বস্ত করলো সরকার

দূতাবাসগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে কূটনীতিকদের আশ্বস্ত করলো সরকার
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে কূটনীতিকদের আশ্বস্ত করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) অপরাহ্নে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় কূটনীতিকদের জন্য আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে নির্বাচন উপলক্ষে সরকারের গৃহীত হালনাগাদ প্রস্তুতি ও সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম। বৈঠকের পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সভায় জানানো হয়, নির্বাচন ঘিরে সশস্ত্র বাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছে বলেও কূটনীতিকদের অবহিত করা হয় এবং বিভিন্ন দেশকে পর্যবেক্ষক পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ব্রিফিংয়ে ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪০ জন কূটনীতিক উপস্থিত ছিলেন।
কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, পররাষ্ট্রসচিব আধা ঘন্টারও কম সময় কূটনীতিকদের ব্রিফিং করেন। এতে কিছু ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন, তবে বেশিরভাগ বিদেশি মিশনের প্রধানদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি।
অংশগ্রহণকারী একজন বিদেশি কূটনীতিক জাগো নিউজকে বলেন, ‘ব্রিফিংটি সংক্ষিপ্ত ছিল। প্রথমার্ধে নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়, দ্বিতীয়ার্ধে নিশ্চিত করা হয় যে বাংলাদেশের সরকার আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী সব কূটনৈতিক মিশনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।’
অন্য একজন কূটনীতিক জানিয়েছেন, ‘প্রায় কোনো হেড অব মিশন উপস্থিত ছিলেন না।’
