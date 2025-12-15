বিজয়ের বর্ণিল সাজে সেজেছে ঢাকা

বিজয়ের বর্ণিল সাজে সেজেছে ঢাকা
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বর্ণিল সাজে সেজেছে রাজধানী ঢাকা। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা নামতেই চোখে পড়ে, ঢাকার বিভিন্ন সরকারি ভবন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনগুলো সজ্জিত হয়েছে লাল-সবুজের আলোয়। দিবসটি ঘিরে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টও সেজেছে বর্ণিল সাজে।
লাখো শহীদের রক্ত দিয়ে কেনা এ বিজয়কে বরণ করে নিতেই নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মূল ভবন ও হাইকোর্ট ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা মোড়ানো হয়েছে লাল সবুজের আলোর চাদরে। সবোচ্চ আদালত ছাড়াও অন্য স্থাপনাগুলোতেও লেগেছে বিজয়ের রঙের ছোঁয়া।
শুধু সরকারি স্থাপনাই নয়, ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও শামিল হয়েছে আলোর এ উদযাপনে। লাল-সবুজের পাশাপাশি বিজয় উদযাপনে নগরীজুড়ে নীল, হলুদ বা সাদারও ছোঁয়া লেগেছে। আলোকসজ্জার মধ্য দিয়েই আবার কোথাও তুলে ধরা হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধ আর প্রিয় স্বাধীনতাকে।
সোমবার সন্ধ্যার পর থেকেই রাজধানী ঢাকা বিজয়ের আলোকসজ্জায় রঙিন হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোসহ ব্যাংক-বিমা, সরকারি দপ্তর ও অভিজাত হোটেলগুলোতে শোভা পাচ্ছে ঝলমলে আলো।
নগরীর বিভিন্ন স্থানে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলোর কার্যালয়ও বর্ণিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। রাস্তার দুপাশ ও মোড়ে মোড়ে শোভা পাচ্ছে বৈদ্যুতিক বাল্বের বাহারি রঙের আলোর ঝলকানি।
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজধানী ছাড়াও দেশের প্রতিটি অঞ্চল লাল-সবুজের আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। বিজয়ের বর্ণিল সাজে ঢাকা রূপ নিয়েছে আলোর নগরীতে।
