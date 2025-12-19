হাদি হত্যার বিচার দাবিতে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের বিক্ষোভ

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যার বিচার ও জননিরাপত্তা বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন (নিসআ)।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনের সড়কে সংগঠনটির সদস্যরা এ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় তারা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত বিচার নিশ্চিতের দাবি জানান।
এ সময় সংগঠনটির ঢাকা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ইমরান সরকার জাগো নিউজকে বলেন, ‘যখনই কেউ ফ্যাসিবাদী বাধার বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে, তখনই তাকে বা তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই হত্যার বিচার চাই। এ হত্যাকাণ্ডে যারা ইন্ধন দিয়েছে, তাদেরও সামনে আনা হোক।’
তিনি আরও বলেন, জননিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে।
