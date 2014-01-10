হাদি হত্যার প্রতিবাদ মিছিল শেষে ফেরার পথে প্রাণ গেলো শিবির নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বগুড়ার শেরপুরে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে আয়োজিত মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের এক নেতা।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার মহিপুর এলাকায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম মো. রাফিউল করিম (১৮)। তিনি শেরপুর শহরের শ্রী-রামপুরপাড়া এলাকার রেজাউল করিমের ছেলে। রাফিউল ইসলামী ছাত্র শিবিরের একজন সাথী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি শেরপুর শহীদিয়া আলীয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে থেকে এবারের আলিম পরীক্ষায় অংশ নিয়ে (জিপিএ-৫) পেয়ে উত্তীর্ণ হন। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর শেরপুর বাসস্ট্যান্ড কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার ব্যানারে শহীদ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। আর এই মিছিলে অংশ নেন শিবির নেতা রাফিউল করিম। কর্মসূচি শেষে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি যাচ্ছিলেন তিনি।

একপর্যায়ে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের মহিপুরে পৌছাঁলে অজ্ঞাত পরিচয়ের যাত্রীবাহী বাস মোটরসাইকেলটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান ওই শিবির নেতা।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের শেরপুর শহর শাখার সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত রাফিউল করিম শিবিরের সাথী ছিলেন। তার এই অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে এই শিবির নেতা বলেন, ঘাতক বাসটিকে চিহ্নিত করে চালক-হেলপারকে আটক করে আইনের আওতায় আনার জন্য জোর দাবি জানান।

শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনাটি শুনেছি। তবে বিষয়টি হাইওয়ে পুলিশ দেখভাল করছেন। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

