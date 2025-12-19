গাজীপুরে প্যাকেজিং কারখানায় অগ্নিকাণ্ড
গাজীপুরের পূবাইলে দিশারী নামে একটি প্যাকেজিং কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে গাজীপুর মহানগরীর ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বসুগাও সাজন ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, বিকেল ৩টার দিকে পূবাইলের বসুগাঁও এলাকায় দিশারী প্যাকেজিং কারখানায় আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এসময় কারখানার কর্মী ও স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে।
বিষয়টি নিশ্চিতে করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স গাজীপুরের উপ-সহকারী পরিচালক মো. মামুন জানান, আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং আগুন লাগার কারণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এসআর/এএসএম