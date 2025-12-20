যুক্তরাষ্ট্রে ‘ডিভি’ লটারি স্থগিত, ‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’ চালু
যুক্তরাষ্ট্রে ‘গ্রিন কার্ড’ লটারি বা ‘ডাইভার্সিটি ভিসা’ (ডিভি) প্রোগ্রাম স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। গ্রিন কার্ডের মতোই স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিয়ে চালু করা হয়েছে ‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’। এছাড়াও ‘ট্রাম্প প্লাটিনাম কার্ড’ চালু করারও পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে এসব কার্ড পেতে বিভিন্ন শর্ত পূরণের পাশাপাশি মার্কিন প্রশাসনকে দিতে হবে বড় অংকের অর্থ।
জানা গেছে, রোড আইল্যান্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানো ক্লদিও নেভেস ভ্যালেন্তে এই লটারি ব্যবস্থার মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন। সম্প্রতি ক্লদিও ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালান। এতে দুইজন নিহত এবং অন্তত নয়জন আহত হয়।
পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, এই ঘটনার দুই দিন পর ভ্যালেন্তে একই দেশের নাগরিক নুনো লোরেইরোকে হত্যা করেন। লোরেইরো ছিলেন এমআইটি-এর একজন অধ্যাপক।
যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, ভ্যালেন্তে ২০১৭ সালে ডাইভার্সিটি ভিসা লটারির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে গ্রিন কার্ড পেয়েছিলেন।
নোয়েম লেখেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে আমি তাৎক্ষণিকভাবে ইমিগ্রেশন ও সিকিউরিটি সার্ভিস বিভাগকে ডিভি-১ প্রোগ্রাম স্থগিত করার নির্দেশ দিচ্ছি যাতে এই বিপর্যয়কর কর্মসূচির কারণে আর কোনো আমেরিকান ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
ডিভি ভিসা বন্ধ হলেও চালু থাকবে ‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’ এবং ‘ট্রাম্প প্লাটিনাম কার্ড’। এসব কার্ড পেতে সরকারকে ১০ লাখ এবং ৫০ লাখ ডলার অনুদান দিতে হবে। পাশাপাশি ১৫ হাজার ডলার (গোল্ড কার্ড) এবং ৫০ হাজার ডলার (প্লাটিনাম কার্ড) নিরাপত্তা প্রসেসিং ফি দিতে হবে। এছাড়া আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জানিয়েছেন, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’ বিক্রি করে যুক্তরাষ্ট্র ১ দশমিক৩ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রে ডাইভার্সিটি ভিসা (ডিভি) প্রোগ্রামটি ১৯৯৫ সালে চালু হয়। এর আওতায় প্রতিবছর সর্বোচ্চ ৫০ হাজার মানুষকে বিনা খরচে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাস ও কাজের অনুমতি দেওয়া হতো।
তবে বিশ্লেষকদের দাবি, এসব সিদ্ধান্ত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও বেশি বাণিজ্যিকীকরণ করার দিকে এগোচ্ছে।
সূত্র : বিবিসি
কেএম