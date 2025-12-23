আইরিন খান
সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে জনরোষকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার বিপজ্জনক
বাংলাদেশে গণমাধ্যম ও শিল্পীদের লক্ষ্য করে সংঘবদ্ধ সহিংসতা বাড়ছে জানিয়ে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘের মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ র্যাপোর্টিয়ার আইরিন খান।
তিনি বলেন, সাংবাদিক ও শিল্পীদের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। নির্বাচনের আগে এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু কণ্ঠস্বর ও ভিন্নমতের ওপর ভীতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) জেনেভা থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি। দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি দ্রুত বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।
আইরিন খান বলেন, স্বাধীন সাংবাদিক ও শিল্পীদের লক্ষ্য করে এ ধরনের হামলা গভীরভাবে উদ্বেগজনক। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এটি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি।
জাতিসংঘের বিশেষ র্যাপোর্টিয়ার বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের যুবনেতা শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের পর সৃষ্ট জনরোষকে কাজে লাগিয়ে স্বাধীন গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর হামলা চালানো হয়েছে। ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর কার্যালয় এবং ছায়ানট সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয়। একই সময়ে নিউ এজ সম্পাদকের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটে।
এটা নির্বাচনের আগে ভয়াবহ বার্তা উল্লেখ করে আইরিন খান বলেন, সাংবাদিক ও শিল্পীদের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। নির্বাচনের আগে এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংখ্যালঘু কণ্ঠস্বর ও ভিন্নমতের ওপর ভীতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।
দায়মুক্তির সংস্কৃতির সমালোচনা করে তিনি অভিযোগ করেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়মুক্তির সংস্কৃতি ভাঙতে ব্যর্থ হওয়ায় এ ধরনের সহিংসতা বাড়ছে। গত এক বছরে শত শত সাংবাদিককে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় গ্রেফতার ও দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়েছে। একাধিক সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের বিচারও হয়নি।
জাতিসংঘের এই বিশেষজ্ঞ সরকারকে হাদি হত্যাকাণ্ড ও গণমাধ্যমে হামলার ঘটনাগুলো দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে নির্বাচনের আগে সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ, নারী ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দেন।
এ বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষ র্যাপোর্টিয়ার এরই মধ্যে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
