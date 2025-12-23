  2. জাতীয়

গণমাধ্যমকর্মীদের এড়িয়ে গেলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০২ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী/ফাইল ছবি

পদত্যাগ নিয়ে গুঞ্জনের মধ্যেই এবার গণমাধ্যমকর্মীদের এড়িয়ে গেলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

উপদেষ্টার বক্তব্য নিতে দীর্ঘ অপেক্ষার পরও তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। এসময় গণমাধ্যমকর্মীরা তাকে ঘিরে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি এড়িয়ে যান।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ২০ মিনিটের দিকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে এমন ঘটনার অবতারণা হয়।

এদিন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ডিসি-এসপি, বিভাগীয় কমিশনার ও আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে নির্বাচন কমিশন। ইসি সচিব আখতার আহমেদের সভাপতিত্বে ওই সভায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন, অন্য নির্বাচন কমিশনার, ইসি কর্মকর্তা ও মাঠ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তা, আইজিপি ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব অংশ নেন।

সংসদ নির্বাচনের মাঠে ম্যাজিস্ট্রেট বাড়ানোর পাশাপাশি পুলিশেরও ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার চেয়েছেন পুলিশ সুপাররা। নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের দিনব্যাপী সম্মেলনে অংশ নিয়ে এ দাবি জানান তরা। পাশাপাশি সুষ্ঠু ভোটের জন্য নানান দাবির কথাও তুলে ধরেন।

এসপিরা বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে আসামিসহ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করছি। আমাদের যানবাহন সংকট রয়েছে। পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় জনবল বাড়ানো প্রয়োজন। একই দিনে দুটি নির্বাচন বড় চ্যালেঞ্জ হবে। নির্বাচনের দিন অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভোট দিতে গেলে পুলিশকে বলা হয় সহযোগিতা করার জন্য। এখানে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মীদের রাখার জন্য সুপারিশ করেন তারা।

পরে সিইসি ও অন্যরা গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বললেও গণমাধ্যমকর্মীদের এড়িয়ে যান সভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। কারণ, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখভাল করে এ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

