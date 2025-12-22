পদত্যাগ করলে তো আর এখানে বসতাম না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
নিজের পদত্যাগের গুঞ্জন বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, পদত্যাগ করলে তো আর এখানে বসতাম না।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান।
ডাকসু নেতারা এসে আপনার পদত্যাগের দাবি জানিয়ে গেছেন, ইনকিলাব মঞ্চও পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে। গতকাল আপনার পদত্যাগের গুঞ্জন ছিল—এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘পদত্যাগ করলে তো আর এখানে বসতাম না।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে আসছেন, কোনো নিরাপত্তা শঙ্কা আছে কি না—জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘না, কোনো নিরাপত্তা শঙ্কা নেই।’
তিনি জানান, লক্ষ্মীপুরে একজন বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন ও আগুনে পুড়ে সাত বছর বয়সী একটি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত চলছে। খুলনায় এনসিপি নেতাকে গুলির ঘটনায় খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি) কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বিস্তারিত ঘটনা জেনে জানাবেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
ময়মনসিংহে একজন পোশাকশ্রমিককে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আগামী ২৫ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে আগমন উপলক্ষে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর অগ্রগতি
আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৮তম সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা প্রস্তুতি, অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান চলমান জানিয়ে তিনি বলেন, এটিকে আরও জোরদার ও বেগবান করার জন্য এবং ফ্যাসিস্ট টেরোরিস্টদের দমনের উদ্দেশে গত ১৩ ডিসেম্বর অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ চালুর সিদ্ধান্ত হয়। এ অপারেশনের মাধ্যমে গত ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ হাজার ৫৯৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এছাড়া অভিযানে ৫৬টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৪৩৭ রাউন্ড গুলি, ১৩৭ রাউন্ড কার্তুজ, ৬২টি দেশীয় অস্ত্র, গ্রেনেড, মর্টারের গোলা, গানপাউডার, আতশবাজি, বোমা তৈরির উপকরণ ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় মামলা ও ওয়ারেন্টমূলে ৬ হাজার ৯০৭ জনসহ মোট ১৩ হাজার ৫০৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অপারেশনের অংশ হিসেবে ২০০০ চেকপোস্ট বসানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
বড়দিন-থার্টি ফার্স্ট নাইটে আতশবাজি নয়
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বড়দিন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসব যেন ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়- সে বিষয়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
তিনি জানান, বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট নাইটে কোনো প্রকার আতশবাজি করা যাবে না। রাস্তা অবরোধ বা ব্লকেড করে কোনো অনুষ্ঠান করা যাবে না। প্রতিটি গির্জার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
উপদেষ্টা আরও জানান, এ উপলক্ষে গুলশান, বনানীসহ রাজধানীর অভিজাত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট নাইটে রাজধানীতে যাতে ট্রাফিক চলাচল স্বাভাবিক থাকে- সে বিষয়ে ডিএমপি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তাছাড়া এ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নগরীতে টহল ও তল্লাশি কার্যক্রম জোরদার করেছে।
যেসব নির্দেশনা দিয়েছে উপদেষ্টা কমিটি
সভায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
এসব নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে—অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর মাধ্যমে সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতকারীদের আরও বেশি হারে গ্রেফতার করা, গোয়েন্দা নজরদারি আরও বৃদ্ধি ও নিবিড়করণ, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কেপিআই স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তায় বিশেষায়িত বাহিনী স্ট্যান্ডবাই রাখা, ঢাকা মহানগরীসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম বৃদ্ধি করা, পুলিশ সদর দপ্তরের কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে তা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা ও নগরীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা।
