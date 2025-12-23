  2. বিনোদন

মধ্যরাতে দরজায় কড়া নেড়ে আতঙ্ক, থানায় উরফি জাভেদ

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৩৮ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
উরফি। ছবি: সংগৃহীত

ভোররাতে থানায় যেতে হয়েছে ভারতীয় অভিনেত্রী ও সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার উরফি জাভেদকে। নিজেই জানিয়েছেন, তিনি চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। অভিযোগে জানা গেছে, মধ্যরাতে তার মুম্বাইয়ের বাসভবনের দরজায় কয়েকজন ব্যক্তি একটানা কড়া নেড়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তোলেন।

উরফি দাবি, সোমবার রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ তার আবাসনে এই ঘটনা ঘটে। কয়েকজন পুরুষ অনবরত কলিং বেল বাজাতে থাকেন। একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোর করে দরজা খুলতে বলেন, আরেকজন নাকি এক কোণে লুকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ এই ঘটনায় বাগরুদ্ধ হয়ে পড়েন তিনি।

সংবাদমাধ্যমকে উরফি জানান, তিনি বারবার দরজার সামনে থেকে সরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশে অভিযোগ জানানোর হুমকি দিলে অভিযুক্তরা সরে যান।

ঘটনার সময় উরফির সঙ্গে বাড়িতে ছিলেন তার দুই বোন ডলি ও আসফি। নেটপ্রভাবীর অভিযোগ, অভিযুক্তরা শুধু দরজায় কড়া নেড়েই থেমে থাকেননি। নিজেদের রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে দাবি করে ভয় দেখান এবং যা খুশি করতে পারেন-এমন হুমকিও দেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশে খবর দেন উরফি। তার দাবি, পুলিশ আসার পরও অভিযুক্তরা দুর্ব্যবহার করেন এবং অভিযোগ অস্বীকার করতে থাকেন। এমনকি সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তা মুছে ফেলার চেষ্টাও করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে উরফি লেখেন, “রাত ৩টার সময় কোনো মেয়েকে দরজা খুলতে বলা হলে ভয় লাগাই স্বাভাবিক। দরজা না খুললেও যদি কেউ সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। মেয়েরা যখন একা থাকে, তখন এমন পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। আমি এখন নিজেকে নিরাপদ মনে করছি না।”

এরই মধ্যে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন উরফি জাভেদ।

এমএমএফ/এমএস

