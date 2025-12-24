মগবাজারে ককটেল বিস্ফোরণ
‘চা চেয়েছিলেন সিয়াম আমি কাপ ধুচ্ছিলাম, এরপরই বিকট শব্দ’
রাজধানীর মগবাজার মোড় এলাকায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড ও জাতীয় চার্চ পরিষদ বাংলাদেশের সামনে শক্তিশালী ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। ওই যুবকের নাম সিয়াম (২১)। তিনি অন্যান্য দিনের মতো ফারুক টি স্টলে চা খেতে এসেছিলেন। তবে চা খাওয়ার আগেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
ফারুক টি স্টলের বিক্রেতা মো. ফারুক এ কথা বলেন।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ৩০ বছর ধরে এখানে চা বিক্রি করি। সিয়াম প্রতিদিন কয়েকবার আমার দোকানে এসে চা খেতেন। আজ ৭টার দিকে এসে বললো, ফারুক ভাই দুধ-চিনি বেশি দিয়ে চা দিন। তার কথায় আমি কাপ ধোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তিনি আমার দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দোকানে আর কোনো কাস্টমার ছিল না।
চায়ের দোকানি আরও বলেন, এমন সময় হঠাৎ বিকট শব্দ। এরপর দেখি সিয়াম মাটিতে পড়ে গেল। মাথা থেকে রক্ত। আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। এ কি হলো! কিছু সময় কথা বলতে পারছিলাম না।
স্থানীয় আরেকজন জানান, শব্দ শুনে এসে দেখি চায়ের দোকানের পাশে একজন পড়ে আছে। তার মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে।
এ বিষয়ে ডিএমপির রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম জাগো নিউজকে বলেন, ৭টা ১০ মিনিটে মগবাজারের নিউ ইস্কাটনের মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের ফটকের সামনে শক্তিশালী ককটেল বোমার বিস্ফোরণ হয়। এসময় ওই যুবক গুরুতর আহত হন। কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
তিনি বলেন, আমরা আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও আসলাম সংগ্রহ করছি। তদন্ত চলছে।
নিহত সিয়ামের স্বজনরা জানান, মগবাজারের জাহিদ কার ডেকোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিল সিয়াম। পরিবার নিয়ে তিনি মগবাজারের দুই হাজার গলিতে একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন।
টিটি/এমআইএইচএস/জেআইএম