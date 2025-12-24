সমুদ্র পরিবহনে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে চায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান

সমুদ্র পরিবহনে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে চায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সমুদ্র পরিবহন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে চায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উপদেষ্টা এবং হাইকমিশনার এ আগ্রহের কথা জানান।
সচিবালয়ে নৌপরিবহন উপদেষ্টার দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, নৌপরিবহন, সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ প্রতিবেশী ও বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক জোরদারে বিশ্বাসী। নৌপরিবহন ও শ্রম খাতে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহযোগিতা উভয় দেশের জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।
আরও পড়ুন
অপ্রয়োজনীয় বৈদেশিক ঋণ নয়, নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পে জোর
উপদেষ্টা পরিষদে পরিবর্তন নিয়ে যা বললেন প্রেস সচিব
তিনি আরও বলেন, আঞ্চলিক সংযোগ, নিরাপদ নৌ চলাচল এবং দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সমুদ্র পরিবহন খাতে সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি) এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল শিপিং করপোরেশনের (পিএনএসসি) মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর হাইকমিশনার গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরসহ অন্যান্য বন্দরের বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।
সৌজন্য সাক্ষাৎকালে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব নূরুন্নাহার চৌধুরী ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আরএমএম/কেএসআর