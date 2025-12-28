শীতে ঢাকায় খেটে খাওয়া মানুষের ভোগান্তি

শীতে ঢাকায় খেটে খাওয়া মানুষের ভোগান্তি
পৌষের মাঝামাঝি এসে রাজধানীসহ সারাদেশে শীতের তীব্রতা বেড়েছে। দিন-রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কমে যাওয়ায় গত কয়েকদিন থেকে রাজধানীতে শীতের অনুভূতি আরও বেড়েছে। ফলে ঠান্ডায় বেশি বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষরা। দিনমজুর, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, হকার ও নির্মাণশ্রমিকদের ভোগান্তি অনেকটা বেড়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, বেলা সাড়ে ১১টায়ও সূর্যের দেখা মেলেনি। পাতলা কম্বল কিংবা সোয়েটারে নিজেকে ঢেকে রাস্তায় নামছেন শ্রমজীবীরা।
মৌচাক মোড়ে রিকশাচালক তৌহিদুর রহমান বলেন, জীবিকার তাগিদে ঠাণ্ডার মধ্যে দিন শুরু করতে হচ্ছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা বেড়ে যাওয়ায় শরীরও ঠিকমতো চলে না। কিন্তু কাজ না করলে আবার সংসার চলে না। হাত-পা কেমন যেন বসে থাকে।
ওয়ারলেস রেলগেটে এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণশ্রমিক আশরাফুল আমিন জাগো নিউজকে বলেন, শীতের সকালে কাজ করা খুব কষ্ট। অন্য দিন রোদ উঠলেও আজ এখনো রোদের দেখা পাইনি। কুয়াশা কাটছে না। কিন্ত শত কষ্ট হলেও কাজ করে যেতে হচ্ছে।
আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, কুয়াশার অবস্থান দুপুর পর্যন্ত হওয়ায় তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। আগামী সাপ্তাহে দেশের বিভিন্ন স্থানে শৈত্যপ্রবাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত আবহাওয়া এমন অবস্থায় থাকবে।
