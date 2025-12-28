নজরুল ইসলাম খান
এনসিপির আদর্শের সঙ্গে জামায়াতের জোট যায় না
এনসিপি-জামায়াত জোটের বিষয়টি তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত, আদর্শ অনুযায়ী অন্যদলের সঙ্গে জোট করা রাজনৈতিক অধিকার, তবে ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে এনসিপির বর্তমান সিদ্ধান্ত যায় না বলে মনে করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি।
নজরুল ইসলাম খান বলেন, আরপিওতে না থাকা সত্বেও মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাগজপত্রে সন্তানের সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার বিষয়টি জটিলতা সৃষ্টি করছে, এ বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনে সামাজিক মাধ্যমে এআই এর অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এআই এর অপব্যবহার ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ইসির জোরালো পদক্ষেপ চায় বিএনপি।
