তারেকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
৩০০ ফিট এলাকায় জরুরি স্বাস্থ্যসেবায় প্রস্তুত ১৭ অ্যাম্বুলেন্স
দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকা ও কুড়িল বিশ্বরোডজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এ উপলক্ষে সমাবেশস্থল ও আশপাশের এলাকায় জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রেখেছে বিএনপি।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় জড়ো হতে থাকেন। সমাবেশে অংশ নিতে আসা নেতাকর্মীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কুড়িল বিশ্বরোডসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে জরুরি স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
সমাবেশস্থলে প্রস্তুত রাখা প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সে লেখা রয়েছে—‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা’। অ্যাম্বুলেন্সগুলোতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে।
অ্যাম্বুলেন্সচালক সুমন জানান, মোট ১৭টি অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সমাবেশ শুরুর আগ মুহূর্তে এসব অ্যাম্বুলেন্স পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে। প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সের পাশে মেডিকেল টিমও নিয়োজিত থাকবে, যাতে কোনো নেতাকর্মী অসুস্থ হলে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিকটবর্তী হাসপাতালে নেওয়া যায়।
এদিকে তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘিরে পুরো এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিভিন্ন প্রস্তুতিও লক্ষ্য করা গেছে।
ইএআর/এমকেআর/এএসএম