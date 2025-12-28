  2. আইন-আদালত

দুই মামলায় জামিন পেলেন এনসিপি নেতা আখতার

প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বিভিন্ন অভিযোগে দায়ের করা দুই মামলায় জামিন পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আখতার হোসেন। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার এই জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।

আখতার হোসেনের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল ফারুক জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আজ শাহবাগ থানায় বিগত সরকারের আমলে করা ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের দুটি মামলায় জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আদালত শুনানি শেষে তার জামিন আদেশ দেন।

আইনজীবী আরও বলেন, আখতার হোসেনের বিরুদ্ধে মোট ছয়টি মামলা ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি মামলা থেকে তিনি খালাস পেয়েছেন। আজ নতুন করে আরও দুটি মামলায় জামিন পেলেন।

বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শাহবাগ থানায় এসব মামলা দায়ের করা হয়েছিল বলে জানান সংশ্লিষ্ট আইনজীবী।

