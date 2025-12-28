  2. জাতীয়

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কিছু নেতাকর্মী ফ্যাসিস্টদের দোসর-দুষ্কৃতকারীদের দলে স্থান দিচ্ছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১২ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

রাজনৈতিক দলের কিছু নেতাকর্মী ভালোভাবে না জেনে ফ্যাসিস্টদের দোসর, সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতকারীদের তাদের দলে স্থান দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে ওত পেতে থাকা ফ্যাসিস্টদের দোসর, সন্ত্রাসী এবং দুষ্কৃতকারীদের বিষয়েও দলগুলোকে সচেতন থাকার অনুরোধ করছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু নেতাকর্মী ভালোভাবে না জেনে ফ্যাসিস্টদের দোসর, সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতকারীদের তাদের দলে স্থান দিচ্ছে বলে আমরা খবর পাচ্ছি।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের নেতাদের অনুরোধ করবো, এসব খোলস পাল্টানো দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করে এদের থেকে দূরে থাকুন। প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নিন। তাহলেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

অপারেশন ডেভিল হান্ট: ২২,৩৪১ জনকে গ্রেফতার

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে চালু হওয়া অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ অভিযানে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ হাজার ৯৯৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাছাড়া এ অভিযানে ১০২টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৫৫৩ রাউন্ড গুলি, ১৬৯ রাউন্ড কার্তুজ, ৮৯টি দেশীয় অস্ত্র, গ্রেনেড, মর্টারের গোলা, গান পাউডার, আতশবাজি, বোমা তৈরির উপকরণ- ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এ সময় মামলা ও ওয়ারেন্টমূলে ১২ হাজার ৩৪৮ জনসহ সর্বমোট ২২ হাজার ৩৪১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর জেলা নির্বাচন অফিসে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মূল আসামি মো. রুবেলকে (৪১) গত ২৬ ডিসেম্বর জেলা পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলেও জানিয়েছেন উপদেষ্টা।

‘গত ২২ ডিসেম্বর খুলনা মহানগরীতে জাতীয় শ্রম শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোতালেব সিকদারকে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনার অন্যতম আসামি ডি কে শামীম ওরফে ঢাকাইয়া শামীমসহ মোট তিনজন সন্দিগ্ধ আসামিকে র‍্যাব গত ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে।’

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মাদক ক্রয়-বিক্রয় ও চাঁদাবাজির টাকা ভাগাভাগির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই হত্যাচেষ্টা হয়েছে। এই ঘটনার পর বিজিবি তাৎক্ষণিকভাবে সীমান্ত ও সীমান্তবর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করে। যশোর রিজিয়নের আওতাধীন সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহলের পাশাপাশি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে এ পর্যন্ত ১৮ জন দুষ্কৃতকারীকে আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে।

পোশাক শ্রমিক দিপু হত্যা

উপদেষ্টা বলেন, ময়মনসিংহে ধর্ম ও মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে পোশাক শ্রমিক দিপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় র‍্যাব ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া ময়মনসিংহ জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা পৃথক পৃথক অভিযানে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

তিনি আরও বলেন, গত ২৬ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন হাসনাবাদ হাউজিং এলাকায় মাদরাসা বিল্ডিংয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় র‍্যাব ঘটনাস্থল থেকে ৫-৬টি ককটেল, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ১২ ড্রাম, অন্যান্য কেমিক্যাল ৭ ড্রাম, তিনটি বই ও স্প্লিন্টার উদ্ধার করেছে। এ ঘটনার মূল হোতা আল আমিন পলাতক রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ৬টি মামলা রয়েছে। র‍্যাব শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকা থেকে আলামিনের সহযোগী আহসান উল্লাহ ওরফে হাসানকে গ্রেফতার করেছে।

গত ৩০ নভেম্বর খুলনা আদালত চত্বরে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর জোড়া খুনের ঘটনায় র‍্যাব বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে অন্যতম আসামি মো. ইজাজুল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে বলেও জানিয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

