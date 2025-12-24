  2. জাতীয়

ডেভিল হান্ট ফেজ-২: সারাদেশে গ্রেফতার ৮ হাজার ৫৯৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ডেভিল হান্ট ফেজ-২: সারাদেশে গ্রেফতার ৮ হাজার ৫৯৭ জন
গ্রেফতারের প্রতীকী ছবি

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এখন পর্যন্ত দেশজুড়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ পরিচালনা করছে সরকার। এ অভিযানে এখন পর্যন্ত মোট ৮ হাজার ৫৯৭ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আরও পড়ুন
মগবাজার ফ্লাইওভার থেকে ছোড়া শক্তিশালী ককটেল বিস্ফোরণে যুবক নিহত 
প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলায় গ্রেফতার আরও ৩ 

শাহাদাত হোসাইন জানান, অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ অভিযানে মোট গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ হাজার ৫৯৭ জনকে। এসময় ৮৫টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া পুলিশি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২ লাখ ৫৮ হাজার ১৬৮টি মোটরসাইকেল ও ২ লাখ ৬৪ হাজার ৪১১টি গাড়ি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিকালে ৩ হাজার ৩৯৪টি অবৈধ মোটরসাইকেল আটক করা হয়।

কেআর/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।