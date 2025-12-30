বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন চায় চীন

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন চায় চীন
আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে চীন। দেশটির আশা, আসন্ন এ নির্বাচন হবে নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সুষ্ঠু।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান এ মন্তব্য করেন।
আরও পড়ুন
প্রতিবন্ধকতায় ঢাকা পড়ছে খাদ্যপণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা
ইন্দিরা থেকে খালেদা: দক্ষিণ এশিয়ার নারী শাসকদের উত্থান-পতন
তিনি বলেন, চীন লক্ষ্য করেছে যে বাংলাদেশ সরকার আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে।
লিন জিয়ান বলেন, চীন বাংলাদেশে একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করে। একই সঙ্গে চীন বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক মহল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি এগিয়ে নেবে এবং জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভূমিকা রাখবে।
জেপিআই/কেএসআর