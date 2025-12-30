হাসনাত আবদুল্লাহ
খালেদা জিয়া আপসহীনতার উপমা হিসেবে অমর হয়ে থাকবেন
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আপসহীনতার উপমা হিসেবে অমর হয়ে থাকবেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে বেগম খালেদা জিয়া সবকিছু হারিয়েছেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।
ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, স্বামী শহীদ হলেন। ছোট ছেলে মারা গেলেন বন্দি অবস্থায়। বড় ছেলেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো নির্বাসনে। স্বজনহীন একা বেগম জিয়া জনগণকেই স্বজন মেনে রয়ে গেলেন বাংলাদেশে। এক পিশাচ ডাইনি ঘর-বাড়িটাও কেড়ে নিয়ে বেগম জিয়াকে করলো নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ।
তিনি আরও লেখেন, নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় আপসহীন বেগম জিয়া গণতন্ত্রের জন্য বারবার রাস্তায় নামলেন। তর্জনী হেলিয়ে হুঙ্কার দিয়ে গেলেন ফ্যাসিবাদ এবং আধিপত্যবাদকে।
হাসনাত লেখেন, হে নিঃসঙ্গ শেরপা! আপনি শেষ পর্যন্ত জয় করেছেন সব চূড়া। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে। পিশাচ ডাইনির অস্তিত্ব মুছে গেছে বাংলার জমিন থেকে। ওদের বানানো সব মূর্তি ভেঙে চুরমার হয়েছে।
তিনি লেখেন, বেগম জিয়া, আপনি অমর হয়ে থাকবেন আপসহীনতার উপমা হিসেবে, ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াকু নেত্রী হিসেবে, বাংলাদেশের জনগণের অতি আপনজন হিসেবে।
তিনি লেখেন, আল্লাহ আপনার সব ভুল ক্ষমা করে বেহেশত নসিব করুন। আমিন।
