তারেক রহমানকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন প্রধান উপদেষ্টা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকাহত তার ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সান্ত্বনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টা ৩ মিনিটে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে খালেদা জিয়ার জানাজা শুরু হয়। এসময় জানাজায় উপস্থিত প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস শোকাহত তারেক রহমানকে সান্ত্বনা জানান।
শোকাহত তারেক রহমান দৃঢ়ভাবে আবেগ সামলাচ্ছিলেন। এসময় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তার কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দেন। উপস্থিতরা জানান, আবেগঘন মুহূর্তটি কেবল ব্যক্তিগত সমবেদনার প্রতীকই নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংহতির প্রতিফলনও হয়ে উঠেছে।
জানাজায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও এ মেলবন্ধনের দৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। এটি শোককে মানবিক সংযোগের মাধ্যমে আরও সংবেদনশীল করে তোলার একটি অনন্য উদাহরণ।
এরপর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে তার প্রয়াত স্বামী, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।
এদিকে, দাফনের আগে বেগম খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রপতি গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) তত্ত্বাবধানে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।
