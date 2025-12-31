রাউজানে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজায় মানুষের ঢল

রাউজানে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজায় মানুষের ঢল
চট্টগ্রামের রাউজানে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) নোয়াপাড়া কলেজ প্রাঙ্গণে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ দেখা যায়।
বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, দল মনোনীত চট্টগ্রাম-৬ আসনের প্রার্থী গোলাম আকবর খোন্দকারের নির্দেশনায় এবং রাউজান উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে এই গায়েবানা জানাজার আয়োজন করা হয়। জানাজাকে কেন্দ্র করে কলেজ প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় মানুষের ব্যাপক সমাগম ঘটে।
জানাজায় ইমামতি করেন নোয়াপাড়া কলেজ মসজিদের খতিব মাওলানা মো. ছগির। জানাজা শেষে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা, দীর্ঘায়ু এবং দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাউজান উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক জসিম উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ার হোসেন, রাউজান পৌরসভা বিএনপির সভাপতি আবু মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক ইফতেখার উদ্দিন খানসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতারা। আরও উপস্থিত ছিলেন শফিউল আলম চৌধুরী, নাসিম উদ্দিন চৌধুরী, এইচ এম নরুল হুদা, মুরাদুল আলম, একরামুল হক, জিয়াউদ্দিন হায়দার চৌধুরী, জিএম মোর্শেদ, শরাফত উল্লাহ বাবুলসহ স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা।
জানাজায় অংশ নেওয়া নেতৃবৃন্দ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ভূমিকা ও আন্দোলনের কারণে তিনি আজও মানুষের কাছে আলাদা গুরুত্ব বহন করেন।
স্থানীয় বিএনপি নেতাদের ভাষ্য, এই গায়েবানা জানাজা ছিল দেশনেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে, তিনি এখনও জনগণের হৃদয়ে স্থান করে আছেন।
এমআরএএইচ/বিএ