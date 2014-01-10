খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকবইয়ে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক-প্রতিনিধির সই

খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকবইয়ে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক-প্রতিনিধির সই
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দলটির গুলশান কার্যালয়ে খোলা শোকবইয়ে সই করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক প্রতিনিধি ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শোকবইয়ে সই করেন তারা। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
শায়রুল কবির খান জানান, আজ সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক শোকবইয়ে সই করেছেন। এর আগে সই করেছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে প্রথম স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন- ডেনমার্ক ও জাপানের রাষ্ট্রদূত। এছাড়া শোকবইয়ে সই করেছেন সৌদি আরব, রাশিয়া, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপির প্রতিনিধিসহ ১৫ দেশের কূটনীতিক।
শোকবইয়ে সই কার্যক্রম রাত ৯ টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে জানান শায়রুল কবির খান।
